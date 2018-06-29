Турция, Индия, Египет, Европа, конечно, интересные страны для странствия, но есть места для путешествий для заядлых любителей покорить мир.

Турция, Индия, Египет, Европа, конечно, интересные страны для странствия, но есть места для путешествий для заядлых любителей покорить мир. Если вы отчаянный авантюрист, то готовьтесь добавить все эти места в свой путевой лист. В этот раз мы отправимся в тур по самым разным уголкам Земли: от изолированных арктических островов и до уединенных каньонов. Под конец вы либо еще больше возлюбите свой родной город и всех его жителей, либо начнете паковать чемоданы. В любом случае, впереди вас ждет очень любопытная подборка на тему самых далеких и изолированных мест на планете.