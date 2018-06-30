Вашему вниманию подборка снимков из жизни ямайских растаманов.

28-летний чешский фотограф Дэвид Тезински (David Tesinsky) отправился на Ямайку, чтобы «узнать, есть ли еще настоящие растафариане, и попытаться найти живых легенд регги». По словам Дэвида, встретить настоящих растаманов на улицах нелегко, хоть и каждый второй чувак с дредами говорит: «Я — раста». Тем не менее, ему таки удалось отыскать растаманов, по-прежнему чтящих Хайле Селассие как воплощение Бога на Земле (Джа), и пообщаться с легендарными ямайскими музыкантами, такими как Eek-A-Mouse, Джуниором Байлсом и Аддисом Пабло.