Фотограф Мартинас Чаревичус (Martynas Charevičius) из Вильнюса очень любит свою маленькую, но гордую страну.

Фотограф Мартинас Чаревичус (Martynas Charevičius) из Вильнюса очень любит свою маленькую, но гордую страну. Про Литву знают меньше, чем про соседние Латвию и Эстонию, а в Вильнюсе не так уж много туристов. Но Мартинас уверен, что на его родине много интересных и красивых мест, которые обязательно стоит посетить. Он специализируется на фотосъемке автомобилей, а также фотографирует с квадрокоптера городские и сельские виды, автомобильные развязки и архитектуру. Чаревичус предпочитает снимать на рассвете или во время «золотого часа», когда свет особенно хорош. Покажем 25 невероятно красивых видов Литвы, сделанных с помощью квадрокоптера.