Озеро Кёнигзее (“Королевское озеро”), одна из самых красивых природных достопримечательностей Германии, находится на юго-востоке Баварии.

Озеро Кёнигзее (“Королевское озеро”), одна из самых красивых природных достопримечательностей Германии, находится на юго-востоке Баварии и принадлежит общине Шенау-ам-Кёнигзее. Большая часть озера лежит на территории Национального парка Берхтесгаден. Изумрудный водоем с кристально-чистой водой уютно расположился в окружении могущественных гор и великолепных альпийских пейзажей. Благодаря уникальной природе и живописным окрестностям, озеро пользуется большой популярностью у путешественников и туристов.