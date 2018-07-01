Загадочный народ Африки. Где живут туареги, в какой пустыне, интересные факты о таинственном племени.

Туареги — один из самых уникальных народов мира, у представителей которого привычный уклад жизни совершенно иной: здесь особым почтением и правами в обществе пользуются представительницы прекрасного пола, а мужчины вынуждены прикрывать лицо и довольствоваться тем, что им позволено. По достижении совершеннолетнего возраста юноши получают от отца острый меч и покрывало, за которым они всю жизнь будут скрывать свое лицо, снимая его лишь в присутствии супруги или любовницы. У женщин этой народности жизнь сложилась куда лучше: они не просто не закрывают лица, но и могут иметь неограниченное количество любовников и сексуальных связей до того, как свяжут себя узами брака. При этом весьма тщательно хранится тайна личной жизни. Это означает, что зайти в дом к женщине и покинуть его любовник должен после заката солнца и до его восхода. Кроме того, туарегские женщины являются собственницами семейного имущества, им принадлежит жилье и скот, а в случает развода это имущество жена делит на свое усмотрение. В общем, правам и свободе этих дам могут позавидовать даже гражданки многих европейских государств. Туарегов еще называют «синим народом» из-за цвета их традиционных нарядов. А поскольку ткани окрашиваются в такой оттенок путем вбивания частичек цветного вещества в ткань камнями, то и кожа людей часто приобретает такой цвет.