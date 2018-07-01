Орсолия Каранц (Orsolya Karancz) - фотограф из Будапешта, в 2008 году девушка переехала в Лондон, где продолжила работать профессиональным фотографом.

Орсолия Каранц (Orsolya Karancz) - фотограф из Будапешта, в 2008 году девушка переехала в Лондон, где продолжила работать профессиональным фотографом. "У Вьетнама есть особое место в моем сердце. Когда я там побывала, моя жизнь изменилась во многих отношениях. Я путешествовала по северу от Вьетнама и задокументировала захватывающий дух, местные характеры и жизнь этнических групп в горах", - рассказывает Орсолия о своей серии фотографий.