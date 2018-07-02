Сканда Гаутам (Skanda Gautam) — фотожурналист из г.Катманду, Непал. На данный момент работает в национальной ежедневной газете «The Himalayan Times» («Гималайские времена»). В феврале этого года Сканда побывал на фестивале Маха Шиваратри (Maha Shivaratri Festival) в храме Пашупатинат в Катманду (Непал). На его снимках мы видим красочные и торжественные портреты святых людей Индии и Непала, которые курят марихуану и молятся индуистскому богу Шиве. Их лица покрыты яркой краской и пеплом. Красочные снимки с фестиваля Маха Шиваратри и других ярких непальских праздников можно увидеть в сегодняшней подборке.