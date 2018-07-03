Настал твой час покорять мир - пакуй вещи и езжай за приключениями.

Буэнос-Айрес (Buenos Aires), Аргентина. А сколько раз вы бывали в Аргентине? Вряд ли много, но если вы все же решитесь на что-то совершенно новое, вы не пожалеете, ведь Буэнос-Айрес – невероятно живой и богатый на достопримечательности город. Здесь вас ждет вкуснейшая еда, танцы до упаду, романтика и еще много чего абсолютно нового и незнакомого! Прохладнее всего в этой части света в июле и августе, так что декабрь – самый подходящий месяц для комфортного визита.