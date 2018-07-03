Афганистан, как и другие страны, разбивает все стереотипы одной фотографией.

Афганистан, как и другие страны, разбивает все стереотипы одной фотографией. Вахан — дикий регион Северо-Восточного Афганистана, входящий в провинцию Бадахшан, — невелик размером (в длину всего 300 км) и зажат между горами Памира и хребтом Гиндукуш. Горные перевалы здесь чередуются высокогорными плато. Когда-то Ваханский коридор был частью древнего Великого шелкового пути, важнейшего торгового маршрута, соединявшего Китай с Европой. Наряду с купеческими караванами по нему проходили воинственные армии и бесстрашные исследователи.