Своеобразный подход австралийцев до содержания заключенных.

Своеобразный подход австралийцев до содержания заключенных. Добро пожаловать в тюрьму Boronia — уникальную тюрьму, где женщины несут личную ответственность за свои действия. Тюремный центр в Перте, Западная Австралия, работает в течение 15 лет и является домом для 95 женщин, многие из которых живут с детьми. Женщины содержатся не в камерах, а в пятикомнатных домах с двумя ванными комнатами. Они могут работать, как на территории тюрьмы в саду или на кухне, так и за ее пределами. Руководство верит, что такой подход делает гораздо больше для реабилитации женщин-заключенных, чем традиционные тюрьмы, чтобы подготовить их к жизни работе после освобождения.