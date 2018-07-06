Аэропорт Чанги поразит вас своей инфраструктурой.

Международный аэропорт Чанги в Сингапуре является одним из самых загруженных аэропортов в мире. Четыре терминала этого аэропорта обслужили 62,2 миллиона человек в прошлом году. Ультрасовременный аэропорт является практически отдельным городом со всей необходимой инфраструктурой. Помимо многочисленных кафе и магазинов, здесь есть отель, парки, закрытые оранжереи, бассейн на крыше, кинотеатр, многочисленные комнаты для отдыха и развлечений, а также многое другое. Далее предлагаем взглянуть на фото этого впечатляющего места.