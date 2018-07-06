Находившийся под запретом на протяжении 70 лет коммунистического правления, с 1992 года в Монголии шаманизм переживает свое возрождение.

Находившийся под запретом на протяжении 70 лет коммунистического правления, с 1992 года в Монголии шаманизм переживает свое возрождение. Теперь древняя практика стала защищаться Конституцией страны. Известная как Тенгризм, он широко рассматривается, как Национальная религия Монголии и часть ее самобытности. Шаманы, как полагают, выбраны духами предков, чтобы служить мостом к живому миру, каналом для исцеления, знаний и советов от предков. Монгольский шаманизм возник за тысячи лет до того, как Чингисхан основал монгольскую империю. К современным шаманам монголы часто обращаются для консультаций по совершению деловых сделок, для лечения болезней или для решения личных трудностей. Шаманы используют инструменты, в том числе головные уборы и музыкальные инструменты, чтобы пробудить духов и обратиться к ним за помощью. Хотя и нет официальных цифр, считается, что в Монголии насчитывается более 10 000 шаманов, и многие из них образовали союзы, организации и коллективы.