Колоритные снимки сбора клюквы, который отличается от привычного нам сбора урожая.

Колоритные снимки сбора клюквы, который отличается от привычного нам сбора урожая. Сейчас мы перенесемся ненадолго в Новую Индию. Ну как в Индию — в восточный Ричмонд, что в ближайшем пригороде Ванкувер, на противоположном берегу реки Фрейзер. Здесь на клюквенных полях поспел урожай, что, само по себе, не повод для праздника (хотя в некоторых городках — повод, да еще и какой), если бы не зрелищность того, как его собирают — когда еще в Ванкувере увидишь разлившееся красное ягодное море?