Жизнь в трущобах сложная, но у людей осталась надежда и чувство общности.

Три четверти городского населения Гаити живет в трущобах, а Jalousie являются одними из крупнейших. Трущобы находятся высоко на холме над Петьонвиль, в одном из самых привлекательных районов Порт-о-Пренса. Население трущоб увеличилось после землетрясения 2010 года, когда люди прибыли из пострадавших районов. В 2013 году дома были окрашены, на это пошло $1.4 млн — деньги, которые, по мнению многих, должны были потратить на санитарию, воду, электричество, школы или инфраструктуру.