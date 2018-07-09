С крыши этого дома открывается прекрасный вид на Барселону.

С крыши этого дома открывается прекрасный вид на Барселону. Дом Бальо — второе обязательное к посещению место. Билеты сюда тоже стоит купить заранее. Дом Бальо не был построен Гауди с нуля. Архитектор реконструировал уже существующий жилой дом по заказу текстильного магната Жозепа Бальо-и-Касановаса, который изначально планировал строительство нового здания. Однако Гауди решил сохранить основную конструкцию дома, он создал два новых фасада, перепланировал нижний этаж, построил единый внутренний двор, благодаря чему улучшилось дневное освещение и вентиляция дома, а также добавил ступенчатую террасу на крыше.