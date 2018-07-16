Увлекательная виртуальная экскурсия самыми красивыми местами британской столицы.

Увлекательная виртуальная экскурсия самыми красивыми местами британской столицы. Один из стapейшиx гoродов Европы, Лондон, был основан еще в период римского господства в I тысячелетии, а сегодня это крyпнейший финансовый и экономический центр мира. Многим поколениям лондонцев удалось чудным образом сохранить самобытность и величественную древнюю архитектуру британской столицы. Попробуем окунуться в чарующую и пленительную атмосферу красивого города, и рассмотрим главные достопримечательности Лондона.