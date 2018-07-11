Невероятные фото китайского урбана, исполнены в черно-белой оттенках, захватывают с первой секунды.

Невероятные фото китайского урбана, исполнены в черно-белой оттенках, захватывают с первой секунды. Гонконг — один из ведущих финансовых центров Азии и мира. Это место, где Восток встречается с Западом. Здесь на одной улице можно встретить традиционные китайские магазинчики, торгующие китайскими лекарствами или супом из акульего плавника, кинотеатр, в котором идёт последний голливудский блокбастер или Макдоналдс. Сегодня будет немного современного Гонконга в необычном, черно-белом цвете. Название «Гонконг» означает дословно «благоухающая гавань» и происходит от названия местности в современном районе Абердин на острове Гонконг. Когда-то здесь торговали изделиями из ароматной древесины и благовониями.