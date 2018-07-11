Фотографии, которые вызывают желание покинуть все и отправится в Стамбул, чтобы ощутить всю эту красоту в живую.

Фотографии, которые вызывают желание покинуть все и отправится в Стамбул, чтобы ощутить всю эту красоту в живую. Обычно, думая о Стамбуле, представляешь старые улочки, узорные мечети, оживленные рынки и корабли на Босфоре. Но есть у этого города и неожиданная для многих современная сторона. Архитектор и фотограф Йенер Торун (Yener Torun) фотографирует яркую урбанистику новых районов Стамбула, с тех пор как переехал сюда 18 лет тому назад. Минимализм, современная геометрия, яркие цвета и необычные архитектурные решения — фотограф показал совершенно другую сторону Стамбула. Хотя эти радужные городские пейзажи найти не так уж просто.