В Instagram много странных и интересных аккаунтов, к примеру, страничка плюшевой игрушки лиса (@thetravelingmrfox).

В Instagram много странных и интересных аккаунтов, к примеру, страничка плюшевой игрушки лиса (@thetravelingmrfox). Мистер Фокс - Лисенок-путешественник и ему уже 30 лет. Этот взрослый лис вместе со своей хозяйкой Джессикой Джонсон ездит повсюду, ведь девушка не может расстаться со своей любимой плюшевой игрушкой. Мистер Фокс видел куда больше чем большинство наших граждан. Не верите? Тогда смотрите сами.