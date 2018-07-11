Отели часто меняют дизайн, чтобы привлечь внимание клиентов, но иногда они превращаются в нечто уникальное.

Отели часто меняют дизайн, чтобы привлечь внимание клиентов, но иногда они превращаются в нечто уникальное.Самый популярный и безотказный способ сделать свою гостиницу самой необычной и запоминающейся, это оформить ее номера (или даже все здание) в стиле знаменитых фильмов и музыки. Чаще всего такие отели появляются где-то по близости к знаменитым местам, что обеспечивает им постоянный приток постояльцев из числа фанатов той или иной тематики. К несчастью, большинство из таких гостиниц процветает недолго, ведь популярность всевозможных символов поп-культуры порой быстро стихает. Впрочем, какое-то время им все удается пользоваться большим спросом круглый год, а уж если это культовые тематики, то от гостей отбоя не будет еще долгие-долгие годы. Перед вами подборка из 20 самых оригинальных гостиниц, оформленных в стиле ваших любимых мультфильмов, кино и музыки.