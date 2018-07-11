Красота природы в объективе Кармен Хутер, которая никого не оставить равнодушным.

Красота природы в объективе Кармен Хутер, которая никого не оставить равнодушным. Кармен Хутер (Carmen Huter) — талантливая 25-летняя фотограф, писатель, авантюрист и блоггер из Австралии, которая в настоящее время живет в Окленде, Новая Зеландия. Кармен фокусируется на путешествиях и природе. Она путешествует по разным странам, чтобы запечатлеть фантастические пейзажи. Кармен начала вести Instagram в марте 2015 года и в настоящее время имеет более 89 000 подписчиков.