Сейчас в соцсетях множество пользователей показывают красоту нашего мира, но Лео Томас делает это так, что хочется самому покорить весь мир.

Сейчас в соцсетях множество пользователей показывают красоту нашего мира, но Лео Томас делает это так, что хочется самому покорить весь мир. Лео Томас (Leo Thomas) — талантливый фотограф-самоучка, ретушер и искатель приключений из Германии. Лео специализируется на пейзажах и путешествиях. Он путешествует по всему миру, чтобы запечатлеть захватывающую природу и городские пейзажи. За приключениями Лео наблюдают более 216 000 подписчиков в Instagram.