Захватывающие дух фотографии заброшенной Франции.

Захватывающие дух фотографии заброшенной Франции. Оставленные людьми и поросшие быльем здания всегда привлекают своей неповторимой аурой, будь то Франция или любая другая страна. 30-летний голландец Роман Робрук (Roman Robroek) специализируется на съемке таинственных заброшенных мест, наполненных неповторимым колоритом. За свою карьеру фотографа заброшек Роман побывал более чем в пяти сотнях покинутых людьми мест. Недавно он представил на суд публики серию снимков заброшенных зданий во Франции. Он работал над этим проектом пять лет и фотографировал здания разного назначения — от старых домов до церквей и замков.