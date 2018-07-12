Сегодня мы любим посещать современные города, которые, как будто на шаг вперед от остальных.

Сегодня мы любим посещать современные города, которые, как будто на шаг вперед от остальных. В течение последних 100 лет мир развивается настолько стремительно, что уже трудно представить, насколько всё изменилось за это время. Многие из самых узнаваемых сегодня городов когда-то выглядели совсем не так, как сейчас, а другие всего каких-то несколько десятилетий назад были огромными пустующими территориями. В этой серии сравнительных фотографий "тогда и сейчас" вы увидите известные города мира с разницей в несколько десятилетий!