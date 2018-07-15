Необычная красота заброшенных зданий от Романа Робрука.

Заброшенные здания привлекают ореолом таинственности и зачастую доступностью. За каждой разбитой люстрой, запыленным зеркалом и заржавевшей ванной чувствуется какая-то история, даже мистика. И даже если это просто игра воображения, она заставляет сердце биться чаще. Наверное, именно из-за подобных ощущений 30-летний голландец Роман Робрук пять лет посвятил фотопроекту о таинственных заброшенных местах. За это время Роман побывал в пяти сотнях покинутых людьми мест. Недавно он представил на суд публики серию снимков заброшенных зданий во Франции самого разного назначения — от старых домов и замков до моргов и церквей. «Эти старые сооружения хранят в себе историю, — говорит фотограф. — Они очень разнообразны по архитектуре, и каждое как будто рассказывает собственную легенду. В полах и потолках часто встречаются дыры, повсюду пыль и много мебели. Удивительно видеть реальную жизнь прошлого».