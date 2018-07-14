Сент Люсия - островное государство, расположенное на одноименном острове в Наветренных Антильских островах Вест-Индии между островами Сент Винсент и Мартиника.

Сент Люсия - островное государство, расположенное на одноименном острове в Наветренных Антильских островах Вест-Индии между островами Сент Винсент и Мартиника. Остров омывается с севера проливом Сент Люсия, с юга - проливом Сент Винсент, которые соединяют Карибское море с акваторией Атлантического океана. На этом острове расположен курорт Jade Mountain (Нефритовая гора), где за сумму от 950 до 2700 долларов в сутки можно насладиться всеми прелестями отдыха в этом райском уголке.