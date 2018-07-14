Кабо Полонио находится на отдаленном полуострове на побережье Уругвая примерно в 6 км от главной автомагистрали.

Кабо Полонио находится на отдаленном полуострове на побережье Уругвая примерно в 6 км от главной автомагистрали. Дорог нет, только пути через песчаные дюны. В результате, единственный способ добраться до Кабо Полонио - только на гигантских грузовиках для перевозки людей туда или пешком через песок. Это место застряло в прошлом. Без автомобилей, электричества (кроме скудной солнечной энергии и ветра), Wi-Fi, банкоматов или мест, которые берут кредитные карты, вы чувствуете себя полностью изолированными от внешнего мира. В течение двух дней я провел там и чувствовал, что возвращаюсь обратно в 90-е годы. Посмотрите фотографии этого любопытного места.