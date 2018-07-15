Деревня Залипье, которая находится в 1,5 часах езды от Кракова, давно уже стала одной из достопримечательностей Польши.

Деревня известна своими расписными строениями, которые украшены яркими цветами. Когда-то давно крестьяне стали рисовать цветы на потолках своих домов, чтобы скрыть следы от копоти, постепенно рисунки стали появляться на стенах, а потом и вовсе вышли на фасад домов. Теперь красочные росписи украшают не только дома, но и хозяйственные постройки, а среди жителей деревни даже проводится конкурс на лучшую роспись.