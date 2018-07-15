Наша планета очень удивительная.
Аэрофотосъемка помогает показать удивительную красоту нашей планеты с необычной стороны. Эти фотографии просто завораживают.
Аэрофотосъемка помогает показать удивительную красоту нашей планеты с необычной стороны. Эти фотографии просто завораживают.
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