Фотограф Грегори Вудман путешествует в самых обворожительных местах мира.

Фотограф Грегори Вудман путешествует в самых обворожительных местах мира. Грегори Вудман выкладывает в своем аккаунте Instagram (@gregorywoodman) свои невероятные работы. Этот фотограф-путешественник ловит в свой объектив невероятные истории. Неважно свадьба это или долгий путь одиночки. Его снимки всегда будут атмосферными и вдохновляющими. Увидев эти фотоработы, хочется бросить все, взять рюкзак, верного друга и пойти по стопам фотографа.