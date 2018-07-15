Сказочные дома, о которых можно только мечтать существуют в реальности.

Сказочные дома, о которых можно только мечтать существуют в реальности. Дома, которые мы покупаем, являются самым важным приобретением, во многом определяющим, какой образ жизни мы будем вести. Например, если вы переезжаете в домик в деревне, у вас гораздо больше шансов вести существование, тесно связанное с природой. С другой стороны, если вы заполучаете дом в крупном городе, таком, как Нью-Йорк, то обязаны соответствовать его образу жизни. В то время как у среднестатистического человека есть выбор, когда дело доходит до того, где ему пустить корни, существуют просто невероятные дома, находящиеся за пределами нашей досягаемости. Кроме того, если бы у нас были средства и возможность приобрести один из таких домов, он настолько отличался бы от привычного дома, что это было бы трудно понять. Осознание этого факта вдохновило нас на создание списка 20 невероятных домов, жизнь в которых мы даже не можем себе представить. Чтобы дом мог быть включен в данный список, он в первую очередь должен быть абсолютно невероятным по тем или иным причинам. Затем, в нем должно быть нечто такое, что делает жизнь в нем безумием. Для данного списка абсолютно неважно, что именно делает тот или иной дом таким замечательным, поэтому вы можете найти здесь как очень необычные, так и совершенно обычные дома.