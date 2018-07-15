"Дом + Дом в Бразилии" - этот удивительный дом расположен в Ампару.

"Дом + Дом в Бразилии" - это удивительный дом расположен в Ампару. Тонкий слой почвы плавает на несколько метров выше уровня земли, как будто вырезанный из него. Под ним раскрыт мир, обернутый естественными, хотя и одомашненными, элементами — водой, растительностью, животными. Выше два металлических объёма появляются на лужайке, откуда можно наблюдать пейзаж — как если бы они были коттеджами в саду, в довольно обычных пространственных отношениях, за исключением того факта, что это происходит на уровне верхней палубы. Таким образом, существует определенное искажение в восприятии того, что было бы «естественным» цокольным этажом и искусственным повышенным «цокольным этажом». Программно здание содержит на первом уровне мастерскую, резиденцию приблизительно 100 м2 и рекреационные области, такие как плавательный бассейн и жизненные пространства. На уровне выше есть две гостевые спальни и другая резиденция площадью приблизительно 90 кв. м. Каждая программная функция, содержащаяся в здании, может работать автономно, с отдельными входами, обеспечивая разнообразные комбинации использования. Постоянная сетка 5 на 5 метров, в стальной и деревянной конструкции, содержит функции, которые находятся в контакте с землей и поддерживает более высокие объёмы, а также второй слой растительности, которая местами полностью закрывается растениями, а местами открыта, обеспечивая частичное прохождение света.