Исландия - страна, в которую невозможно не влюбиться!

Исландия - страна, в которую невозможно не влюбиться! Про Исландию трудно писать. Вернее, это не совсем так - можно много интересного написать про историю, быт, и разные интересные любопытности этой страны. Но это как в энциклопедическом словаре пытаться объяснить гениальность музыки Моцарта. Главное за чем люди едут в Исландию - это удивительные природные красоты, а их описывать словами не имеет смысла. Даже на фотографиях они выглядят более тускло и менее грандиозно, чем в живую.