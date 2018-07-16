Версаль - невероятной красота дворец, в котором бушевали не менее невероятные страсти.

Версаль - невероятной красота дворец, в котором бушевали не менее невероятные страсти. Жемчужина французской архитектуры и великолепный дворец тщеславного монарха, Версаль создавался, чтобы подчеркнуть все величие "короля-солнце" Людовика XIV. Но на всю роскошь тут не было предусмотрено ни одного туалета. До правления Людовика XIV резиденцией французских монархов был Лувр, но спустя некоторое время "король-солнце" задумал построить новый дворец в пригороде Парижа. Официальной причиной строительства называлась боязнь короля за свою жизнь. Он неоднократно повторял, что политические интриги не дают ему спокойно спать, поэтому резиденцию нужно перенести подальше от парижских заговорщиков.