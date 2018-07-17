Когда то это было преуспевающее предприятие угольного района Рур.
Это странное сооружение, похожее на сцену из постапокалиптического фильма, на самом деле раздевалка заброшенной угольной шахты Зехе Уго, в немецком городе Гельзенкирхен.
Это странное сооружение, похожее на сцену из постапокалиптического фильма, на самом деле раздевалка заброшенной угольной шахты Зехе Уго, в немецком городе Гельзенкирхен.
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