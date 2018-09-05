Адам Козел успел побывать в племенах Африки, Азии и Южной Америки, и не планирует останавливаться.

Есть места на планете, до которых еще не добралась цивилизация. Зато добрался Адам Козел, польский фотограф и путешественник. Все началось со страсти к исследованию новых территорий, а закончилось тем, что нам предоставлен грандиозный проект о жителях неизведанных племен. Племена постепенно вымирают. В каждом еще есть пожилые люди, которые носят на своем теле историю: татуировки, которые набивали себе герои и победители, необычные растяжки и ювелирные украшения. Адам сначала нашел старых представителей племени, чьи тела были полностью покрыты татуировками. Это произвело на фотографа столь сильное впечатление, что он продолжил исследовать племена, общаться с их представителями и увековечивать их на камеру. Адам Козел успел побывать в племенах Африки, Азии и Южной Америки, и не планирует останавливаться.