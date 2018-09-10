Северная Корея является одной из самых закрытых стран в мире.

Северная Корея является одной из самых закрытых стран в мире. Фотографировать там разрешено единицам фотографов, при жёсткой цензуре. Поэтому приграничные районы КНДР снимают из-за южнокорейской или китайской границы. Здесь собраны фотографии таких приграничных съёмок последних лет. ( На фото: Северокорейский солдат смотрит из окна пограничной будки, на берегу реки Ялу, 100 километров (62 миль) от северокорейского города Синыйджу, напротив китайского пограничного города Даньдун. 16 апреля 2013 года.)