Креативное убежище для горных туристов.

Креативное убежище для горных туристов. Туристический приют DublDom построен в 2018 году на холме Волосяная, вблизи города Кандалакша, Мурманская область, Россия, по проекту архитектурной студии BIO-architects. DublDom был создан и установлен в качестве подарка для города Кандалакша и для Александра Трунковского, победителя конкурса «Найдите свое место 2016», предложившего установить приют для туристов и любителей активного отдыха в этом уникальном по красоте месте. Домик расположен на холме, откуда открывается потрясающий вид на Белое море и Кандалакшский залив с островами. В Кандалакшском заливе развит яхтенный спорт, а реки, ведущие к заливу, активно используются для рафтинга и рыбалки. Кроме того, здесь много велосипедных и пешеходных маршрутов. Зимой бескрайние холмы становятся идеальным местом для лыжников и любителей покататься на снегоходах.