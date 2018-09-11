Заброшенные места Японии, которые в своем покои и молчании скрывают удивительные истории жизни.

Заброшенные места Японии, которые в своем покои и молчании скрывают удивительные истории жизни. Всегда увлекавшийся путешествиями и фотографией, Ромен Вейон (Romain Veillon) специализируется на изучении нашего заброшенного наследия по всему миру, будь то посещение замков, фабрик, больниц. Он увековечивает те места, где время, кажется, остановилось, и открывает их заново всему миру, который про них, казалось, уже давно забыл. Французский городской фотограф-путешественник два года назад отправился в Японию, чтобы запечатлеть заброшенные здания по всей стране. От отелей свиданий до тематических парков и обветшалых домой, он исследовал ещё одну сторону этой невероятной страны.