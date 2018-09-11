Эти заведения созданы не просто для того, чтобы поесть, ведь здесь ты насыщаешься еще и новыми эмоциями.

Эти заведения созданы не просто для того, чтобы поесть, ведь здесь ты насыщаешься еще и новыми эмоциями. Какие необычные желания вас посещали по поводу ресторанов? Может, вы мечтали поужинать в кромешной тьме? Или в окружении львов? А может, жирафов? А может, вам хотелось побывать в таком месте, где вино подают в детской бутылочке с соской? Что ж, вам есть из чего выбирать — ниже представлен список из самых необыкновенных ресторанов мира, попав в которые однажды, вы их больше не сможете забыть!