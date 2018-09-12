Красивый и стильный дом, в котором хочет жить каждый.

Красивый и стильный дом, в котором хочет жить каждый. Темно-окрашенные кедровые доски покрывают ряд блоков, которые ступенчато и повернуты вниз по склону в лесу Юты, образуя дом для архитектора Криса Прайса (Chris Price) и его семьи. Реагируя на круто-лесистую местность, дом устроен из серии кубических форм, которые вписываются в тепловой комфорт на склоне холма, соединяя ступенчатые подпорные стенки в качестве внешних границ. С точки зрения окружающей среды дом, расположенный на высоте 650 метров в экстремально снежном микроклимате возле Park City, выполнен по стандартам Passiv Haus с высокоэффективной тепловой оболочкой и энергетическими системами. В социальном плане помещения расположены так, что основные общественные жилые помещения вертикально зажаты между уровнями частных помещений, используя ступенчатый ритм формы в качестве палубы и внутреннего пространства. Этот дом является данью рациональному подходу к дизайну + построению более продуманных, современных форм.