Красочные, нежные и настоящие пейзажи Украины, запечатлены с помощью дрона.

Красочные, нежные и настоящие пейзажи Украины, запечатлены с помощью дрона. Скептики, которые ездили только на море да на горы, скажут, что здесь нет ничего интересного. А вот и нет! Только опытный путешественник, стоптав свои кеды, знает все изюминки Украины, места, которые вызывают восторг и оставляют желание вернутся. Киевский фотограф сделал серию фотографий пейзажей нашей страны, доказав, что ее виды ничем не уступают красотам Прованса или же Дели.