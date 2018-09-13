Нереально крутой и светлый дом для настоящего эстета.

Нереально крутой и светлый дом для настоящего эстета. Этот современный дом, построенный рядом с полем для гольфа, предназначен для семьи из четырёх человек. Расположение, сильные ограничения на форму, материалы и скатные крыши сузили возможности проекта. Исходя из этих ограничений, процесс проектирования состоял в изучении архетипической формы дома и её различных возможностей. Первоначальная просьба о традиционном крытом объеме превратилась в два разделенных, где «крыша» и «стены» сливаются в один и тот же элемент. Общая концепция дома пытается обсудить заранее установленные заявления, а не только его элементы, такие как «пол» — «стена» — «крыша», а также о традиционных программных конфигурациях. Переосмыслено также положение «quincho» (зона для барбекю), обычно отстраненного от дома, а также связи между публичной и частной областями. Эти различные программные пространства объединены и разделены, предлагая нетрадиционные возможности. Эта идея фрагментации увеличивает связь между внутренним и внешним пространством по всему дому. Открывая объем, создается пустота, внутренний дворик, который выступает в качестве связи и приносит окружающий пейзаж в дом. Большое, однородное пространство содержит кухню, столовую и жилое пространство в одном. Высокий и ступенчатый потолок ссылается на внешнюю форму. Стеклянный коридор, который проходит через патио, является связующим звеном между «quincho», прачечной и тренажерным залом. Лестница ведет в частные зоны: с одной стороны, главная спальня с видом на площадку для гольфа, а с другой — две спальни, которые общаются с улицей и внутренним двориком. Оба объёма, напоминающие архетипическую форму, облицованы только одним материалом, травертином, создающим прочный и простой образ жизни.