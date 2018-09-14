Глобализация равняет всех, сглаживает индивидуальные различия стран и народов, но остались еще места, куда цивилизация не пустила корни.

Адам Козел, путешественник и фотограф из Польши, сумел отыскать изолированные деревни. Его приключение началось к любви к открытию нового и неизведанного, а вылилось в масштабный проект, посвященный жителям малочисленных и неизвестных племен. Эти селения медленно вымирают, но в них ещё остались старейшины, старики, которые носят на теле историю народа в виде татуировок, украшений и растяжек. Первыми Адам отыскал жителей племени, покрытых татуировками почти полностью. Увиденное поразило фотографа так сильно, что он решил продолжить свои поиски необычных племен, чтобы сохранить память о них в снимках. В рамках проекта он посетил племена Азии, Африки, Южной Америки, и это ещё не предел. Получившиеся снимки кажутся невероятными, а люди ненастоящими, так сильно они отличаются от привычного для нас окружения. А ведь всё это происходит прямо сейчас, в том же мире, где живем и мы. Впечатления после просмотра серии останутся у каждого надолго, потому что всё фотографии пропитаны особой энергией и эмоциями, которые нельзя почувствовать в душном городе.