Заброшенные деревни с волшебной природой.

Они будто все еще ждут своих хозяев. Целы наличники, хотя немного покосились двери и единственная улица заросла травой… Философский фотопроект о забытых сельских домах со всего мира. XX век с его длинными трубами, монструозными небоскребами и гигантскими фабриками нанес оглушительный удар по деревенскому образу жизни. Люди, чьи предки веками пахали землю и выращивали скот, были вынуждены отправиться в города. Там у них был шанс заработать, устроившись на производство, чтобы прокормить семью. Конечно, активная урбанизация началась еще в XIX столетии, но прошлый век был куда более решительным и жестоким по отношению к деревням. Именно тогда весомая часть поселений обезлюдела, а города начали быстро разрастаться. Сегодня все популярнее становится здоровый образ жизни, активный отдых на природе. Происходит обратный эффект: люди стремятся обзавестись недвижимостью за городом, чтобы быть ближе к тем лугам и лесам, которые их предки когда-то были вынуждены оставить. Тем не менее много деревень по всему миру до сих пор пустует.