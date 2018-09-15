Корейская Народно-Демократическая Республика остается одной из самых изолированных и секретных стран мира.

Даже в условиях международных переговоров, направленных на ослабление напряженности на Корейском полуострове, Корейская Народно-Демократическая Республика остается одной из самых изолированных и секретных стран мира, а северокорейцы мало подвержены влиянию иностранных держав. Однако в этой закрытой стране люди не только ходят на работу, но и развлекаются. Северокорейцы занимаются спортом, посещают парки развлечений, бассейны и зоопарки. Фотографу Карлу Корту (Carl Court) было предоставлено разрешение документировать, как работают и отдыхают жители Северной Кореи.