На территории Хорватии существует множество памятников разных времён и разных цивилизаций.

Хорватия была заселена с доисторических времён. На территории Хорватии существует множество памятников разных времён и разных цивилизаций. А кроме того, Хорватия славится красивейшими природными образованиями. Морское побережье Хорватии, вдоль Адриатического моря включает в себя более тысячи островов, а его горы пронизаны увлекательными пещерами и карстовыми образованиями. ( На фото: Город Дубровник на берегу Адриатического моря. Основан в VII веке. С 1358 года под латинским названием Рагуза — столица Дубровницкой республики. Начиная с XIV века город становится каменным комплексом и сохранил свой внешний вид до XXI века.)