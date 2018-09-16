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Самые интересные факты об отелях мира

Отель
11:35 Сегодня Телеграф
realist.online
Фото: pixabay.com

Новости путешествия: Какой предмет в отельном номере — самый грязный? Где безопаснее всего распаковывать чемоданы? И как за вами могут подглядывать?

На время путешествия отель становится для туристов домом, но даже самые роскошные номера не гарантируют такую же чистоту и безопасность, как собственный дом.

Что скрывает дверной глазок

«Проверьте глазок в двери вашего номера. Если он поврежден или вы видите следы вмешательства в механизм, требуйте другую комнату», — советует Майкл Форрест Джонс, исполнительный директор Beechmont Hotels в Уинстон-Салеме в штате Северная Каролина.

Дверной глазок должен предоставлять четкий обзор того, что происходит в коридоре. Следы повреждения могут свидетельствовать об установлении в глазок обратной линзы, которая позволяет заглянуть в номер извне.

Для безопасности Джонс советует заткнуть дверной глазок скрученным клочком бумаги и вынимать его только при необходимости.

Кроме того, если кто-то стучит в вашу дверь, но в глазок вы никого не видите, не открывайте, а позвоните лучше на рецепцию.

Держитесь подальше от кофеварки

Если начать день без чашки кофе вы никак не можете, отправляйтесь лучше в ближайшее кафе, но ни в коем случае не пользуйтесь кофеваркой в номере.

«Кофеварка в гостиничном номере вызывает у меня наибольшее отвращение», — говорит Кен Лим, бывший гостиничный менеджер из Чикаго в штате Иллинойс.

«Даже если прибор и выглядит чистым, вы никогда не знаете, что с ним делали предыдущие гости».

Чтобы убедиться в том, что посуда в номере — чистая, лучше самому промыть ее с мылом.

Самое безопасное место для сумок

Если вы не хотите привезти из путешествия клопов, Джонс советует избегать деревянных полок для багажа и распаковывать вещи в ванной комнате. Конечно, после того, как вы убедитесь, что пол там — чистый.

Это — самая чистая часть гостиничного номера.

Если в номере — металлические полки для вещей, можно не беспокоиться, насекомые их не любят.

Самый грязный предмет

«Самый грязный предмет даже в самом лучшем гостиничном номере — это пульт от телевизора», — говорит Уильям Пейн, пенсионер из Хьюстона в штате Техас, который много путешествует.

«Представьте себе, сколько людей брало его в руки, а уборщицы пульты обычно не моют».

Одно исследование, проведенное в 2012 году Университетом Хьюстона, показало, что телевизионные пульты по степени загрязнения равны туалетам. Так же, как и еще одна вещь в комнате, которой, не задумываясь, пользуются все гости — выключатель на лампе у кровати.

Перед использованием протрите их антибактериальной салфеткой или обработайте спреем.

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