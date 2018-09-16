Самые интересные факты об отелях мира
Новости путешествия: Какой предмет в отельном номере — самый грязный? Где безопаснее всего распаковывать чемоданы? И как за вами могут подглядывать?
На время путешествия отель становится для туристов домом, но даже самые роскошные номера не гарантируют такую же чистоту и безопасность, как собственный дом.
Что скрывает дверной глазок
«Проверьте глазок в двери вашего номера. Если он поврежден или вы видите следы вмешательства в механизм, требуйте другую комнату», — советует Майкл Форрест Джонс, исполнительный директор Beechmont Hotels в Уинстон-Салеме в штате Северная Каролина.
Дверной глазок должен предоставлять четкий обзор того, что происходит в коридоре. Следы повреждения могут свидетельствовать об установлении в глазок обратной линзы, которая позволяет заглянуть в номер извне.
Для безопасности Джонс советует заткнуть дверной глазок скрученным клочком бумаги и вынимать его только при необходимости.
Кроме того, если кто-то стучит в вашу дверь, но в глазок вы никого не видите, не открывайте, а позвоните лучше на рецепцию.
Держитесь подальше от кофеварки
Если начать день без чашки кофе вы никак не можете, отправляйтесь лучше в ближайшее кафе, но ни в коем случае не пользуйтесь кофеваркой в номере.
«Кофеварка в гостиничном номере вызывает у меня наибольшее отвращение», — говорит Кен Лим, бывший гостиничный менеджер из Чикаго в штате Иллинойс.
«Даже если прибор и выглядит чистым, вы никогда не знаете, что с ним делали предыдущие гости».
Чтобы убедиться в том, что посуда в номере — чистая, лучше самому промыть ее с мылом.
Самое безопасное место для сумок
Если вы не хотите привезти из путешествия клопов, Джонс советует избегать деревянных полок для багажа и распаковывать вещи в ванной комнате. Конечно, после того, как вы убедитесь, что пол там — чистый.
Это — самая чистая часть гостиничного номера.
Если в номере — металлические полки для вещей, можно не беспокоиться, насекомые их не любят.
Самый грязный предмет
«Самый грязный предмет даже в самом лучшем гостиничном номере — это пульт от телевизора», — говорит Уильям Пейн, пенсионер из Хьюстона в штате Техас, который много путешествует.
«Представьте себе, сколько людей брало его в руки, а уборщицы пульты обычно не моют».
Одно исследование, проведенное в 2012 году Университетом Хьюстона, показало, что телевизионные пульты по степени загрязнения равны туалетам. Так же, как и еще одна вещь в комнате, которой, не задумываясь, пользуются все гости — выключатель на лампе у кровати.
Перед использованием протрите их антибактериальной салфеткой или обработайте спреем.