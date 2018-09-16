Территория королевства Норвегия простирается на западе Скандинавского полуострова, а также охватывает множество прилегающих к нему мелких островов.

Территория королевства Норвегия простирается на западе Скандинавского полуострова, а также охватывает множество прилегающих к нему мелких островов. Величественные горные массивы, громадные ледники, стремительные водопады и врезавшиеся в сушу морские заливы, которые называют фьордами, создают потрясающе красивые пейзажи. Неповторимое очарование хранят рыбацкие деревушки и древние города этого государства. Вы можете совершить увлекательное путешествие, посмотрев фотографии разных авторов, на которых запечатлена удивительная красота Норвегии.