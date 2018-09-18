Когда-то Корея была единой, но теперь жизнь в этих двух странах очень различается.

Когда-то Корея была единой, но теперь жизнь в этих двух странах очень различается. Разделение Кореи на Северную и Южную произошло больше 70 лет назад, и за это время жизнь в обеих странах стала очень разной. Но несмотря на разделяющую их границу, в каких-то мелочах обе Кореи остаются очень и очень похожими друг на друга. Фотограф Эд Джонс посетил две страны и сделал серию снимков, которая показывает сходства и различия Южной и Северной Кореи. Как говорится, найдите 10 отличий!